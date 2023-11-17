В Башкирии бум продаж новостроек — минстрой

Такая ситуация складывалась до повышения ключевой ставки (27 октября поднята до 15% — ред.), уточнил он.
«Как правило, большая часть квартир продавалась за 2−3 месяца до сдачи дома в эксплуатацию. Оставались самые дорогие — двухуровневые, большие, или самые “неудобные”, торцевые. Ведь в любом доме есть самые выигрышные планировки и те, которые покупатель рассмотрит в последнюю очередь. Когда дом проектируется, приходится учитывать не только пожелания жильцов, но также и противопожарные, санитарные требования, нормы инсоляции и многое другое. В итоге появляются трёхкомнатные торцевые квартиры, или в которых все окна на одну сторону. А сейчас и такие квартиры очень востребованы. Рынок очень поддерживает программа льготной ипотеки. Вторичный рынок уменьшился почти в два раза, потому что там льгот не предусмотрено. А на первичном рынке проблем с реализацией нет», — прокомментировал замминистра.
По данным Нацбанка РБ, рекордная выдача ипотеки в Башкирии, как и по стране в целом, отмечена в сентябре. К 1 октября объём предоставленных ипотечных кредитов составил 186,43 млрд руб. — в два раза больше, чем было выдано год назад (93,55 млрд руб.). Порядка 60% всего кредитного портфеля в республике сейчас приходится на ипотеки.
В текущем году сдача жилья в Башкирии планируется в объёме 3,1 млн кв. м — больше рекордного показателя прошлого года (3 млн кв. м), сказал Артём Ковшов. Республика стабильно находится на 2 месте в ПФО по строительству жилья.