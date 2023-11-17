10:04 (мск), источник: Нижегородская правда
Борский мост закроют на капремонт в 2024 году
Ремонт моста займет 2 года.
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Более 1,2 млрд рублей выделят на капитальный ремонт Борского моста в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Министр финансов региона Ольга Сулима на слушаниях проекта областного бюджета сообщила, что в следующем году Борский мост планируют закрыть на капремонт.
Всего на работы выделят почти 1, 22 млрд рублей: 470,9 млн рублей в 2024 году и 748,8 млн рублей в 2025 году.
Ремонт займет 2 года. На это время организуют трехполосное движение по новому мосту с изменением потоков в часы пик и выходные.
Напомним, в 2022 году суд удовлетворил иск транспортного прокурора о ремонте Борского моста. В ходе проверки прокуратура выяснила, что путепровод на мосту поврежден. Дефекты могут быть опасными для тех, кто пользуется объектом и стать причиной аварий. В последний раз ремонт Борского моста проводился осенью 2021 года.