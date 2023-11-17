10:05 (мск), источник: Живем в Нижнем
Свыше 50 жилых домов планируется снести в Автозаводском районе
Износ большинства строений составляет свыше 70%.
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Более 50 жилых домов снесут в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в рамках реализации комплексного развития территории. Речь идет об участке в границах улиц Лескова, Янки Купалы и Южного шоссе. На этом месте планируют построить новый жилой микрорайон. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства Нижегородской области.
В соответствии с мастер-планом, новый микрорайон с соцобъектами возведут на участке в 26,3 га. Сейчас на этой территории расположено более 50 старых малоэтажных домов 50-х годов постройки. Кроме того, там есть хозяйственные постройки, сады и огороды. По данному участку также проходит Автозаводский канал.
Подчеркивается, что износ большинства строений составляет свыше 70%.
На реализацию проекта КРТ потребуется 15 лет. Выставить площадку на торги планируется в следующем году.
Напомним, 12 домов снесут на улице Белинской в Нижнем Новгороде.