11:03 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
ЦБ оштрафовал 16 банков за невыполнение требований регулятора
Банки оштрафованы за невыполнение указаний ЦБ и отсутствие надлежащего обеспечения выполнения возложенных задач.
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В октябре Комитет банковского надзора ЦБ провел 9 заседаний, на которых были рассмотрены вопросы, связанные с лицензированием, выдачей квалификационных аттестатов аудиторам, а также одобрением кандидатур руководящих работников кредитных учреждений.
Также были обсуждены вопросы, связанные с выполнением требований по размеру уставного фонда (уставного капитала) банков и платежных организаций, выполнением требований нормативов ЦБ..В частности, из-за невыполнения указаний ЦБ и возложенных задач одному коммерческому банку установлено ограничение на проведение отдельных операций. Срок действия лицензии одной платежной организации приостановлен на 10 рабочих дней.
Наряду с этим выявлены недостатки в деятельности 5 коммерческих банков и 1 микрофинансовой организации.
В отношении 16 банков вынесены предупреждения о применении санкций и наложены штрафы по факту выявленных нарушений. Регулятор дал указания по устранению выявленных недостатков и созданию резервов на случай возможных убытков.