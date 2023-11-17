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11:40 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Вблизи Хабаровского края начали проектировать две новые ГЭС

Они должны усилить противопаводковую защиту на берегах Амура.

Источник: Русгидро

На Дальнем Востоке решено построить ещё две новые гидроэлектростанции в бассейне Амура. Одна будет располагаться на реке Селемджа, другая на Зее в Амурской области. Уже начались работы по подготовке их проектов. Об этом сообщали главный инженер ПАО «РусГидро» Сергей Кондратьев, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Хабаровский край сегодня». В столице нашего региона он принимал участие в церемонии подписания актов приёма-передачи функций оперативно-диспетчерского управления изолированных энергосистем Сахалина, Камчатки, Магаданской области и Чукотки созданному в краевом центре Тихоокеанскому региональному диспетчерскому управлению.

 — Мы уже приступили к проектированию двух новых станций. Это Нижнезейская и Селемджинская ГЭС. Они имеют противопаводковый эффект. Вопросы необходимости эти обсуждались очень давно. Решение было принято только сейчас. Мы сейчас находимся на начальной стадии исследований, — рассказал заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «РусГидро» Сергей Кондратьев.

Напомним, совокупная мощность двух новых ГЭС оценивается примерно в 1,6 ГВт. Помимо дешевой генерации электроэнергии, ГЭС, по замыслам, могут предотвратить возможные наводнения на Амуре.

Сейчас в бассейне Амура работают с российской стороны три крупные ГЭС: Зейская, Бурейская и Нижнебурейская. Помимо выработки недорогой электроэнергии они сдерживают паводки. Однако, как показал опыт 2013 года, когда случилось катастрофическое наводнение, этих плотин на притоках Амура недостаточно.

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