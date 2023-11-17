10:59 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Доллар дорожает перед выходными
Белорусский рубль сменил тренд и начал ослаблять свои позиции в сравнении с американской валютой и китайским юанем.
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МИНСК, 17 ноя — Sputnik. В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже отечественный рубль перестал укрепляться по отношению к валютной корзине.
Сегодня по сложившейся традиции в начале работы спрос на европейскую валюту, как и предложение, отсутствовал. Поэтому при необходимости регулятор использует данные последней удачной сессии.
Американская валюта на фоне понимания игроками на рынке, что ФРС прекратит повышать базовую ставку ощущает на себе коррекцию. По состоянию на 10:32 доллар отыграл 0,15% от предыдущего падения и вышел на отметку в 3,1080 белорусского рубля.
Учитывая снижение стоимости сырьевых товаров, в частности, нефти, пошла вниз и российская валюта, которая по состоянию на 10:46 подешевела на 0,03%. На торгах за 100 российских предлагали 3,4859 белорусского рубля.
Дорожающая медь, как индикатор роста промышленного производства, подталкивает к росту валюту Поднебесной, которая по состоянию на 10:46 приросла на 0,19%. На бирже за 10 юаней просили 4,2797 белорусского рубля.