13:08 (мск), источник: MOS.Ru
Столичное предприятие нарастило объем производства средств спасения и индивидуальной защиты на 45 процентов
Такую продукцию применяют в сфере пожарной и промышленной безопасности, а также при чрезвычайных ситуациях.
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Столичный производитель современных средств спасения и индивидуальной защиты увеличил объемы выпуска почти в полтора раза. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«Научно-производственная компания “Пожхимзащита” уже 14 лет выпускает продукцию, которую применяют в сфере пожарной и промышленной безопасности, а также при чрезвычайных ситуациях. На предприятии разработано и внедрено в серийное производство свыше 50 видов продукции, многие из которых запатентованы и не имеют аналогов в стране. Компания динамично развивается. Так, с января по октябрь текущего года там выпустили свыше 250 тысяч средств защиты, спасения, пожаротушения и оповещения, что на 45 процентов больше показателей аналогичного периода 2022-го», — отметил он.
В ассортименте производителя — промышленные респираторы и противогазы, дыхательные устройства, защитные костюмы и другие изделия, в том числе высокотехнологичные. Один из самых востребованных товаров — универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель. Компания получила более 270 подтвержденных случаев успешного применения устройства при пожарах и чрезвычайных ситуациях.
«Средства защиты и спасения пользуются устойчивым спросом как среди предприятий, так и среди населения. Наша компания в рамках программы импортозамещения расширяет ассортимент продукции, чтобы удовлетворить потребности рынка, повышает ее надежность и эффективность, оказывает услуги по практическому обучению на местах», — рассказал коммерческий директор компании Константин Калужин.
Москва — город с развитым производством. В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40−50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.
Развитие собственных площадок в Москве позволяет производителям наращивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.