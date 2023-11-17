11:42 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
В Новосибирске мэрия прокомментировала повышение стоимости проезда в маршрутках
Повышение стоимости проезда в маршрутках сразу на 10 рублей не было согласовано с мэрией, но не противоречит нормам закона.
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В середине ноября в Новосибирске выросли тарифы на проезд сразу в нескольких маршрутках. При этом сразу на десять 10 рублей подорожал проезд в маршрутке № 30а. Теперь билет в ней стоит 50 рублей.
Резкое подорожание вызвало недовольство местных жителей. В соцсетях по этому поводу можно найти массу гневных комментариев. Обычно «шаг» увеличения проездного тарифа в Новосибирске составляет 5 рублей, однако на этом маршруте проезд вырос сразу на 10 рублей.
«МК в Новосибирске» направил запрос в мэрию с просьбой прокомментировать, законно ли такое повышение и было ли оно согласовано.
В ответ на запрос департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска сообщил, что в частных маршрутных такси перевозчик не обязан согласовывать размер и частоту повышения стоимости проезда. Эти тарифы относятся к нерегулируемым.
«В соответствии с пунктом 18 ст. 3 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ “Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” тариф на вышеуказанные перевозки устанавливается перевозчиком самостоятельно, без согласования с государственными органами. Сроки пересмотра тарифов, размеры повышения, ограничения и др. действующим законодательством не регламентируются», — пояснили в мэрии.
Отметим, что сами маршрутчики заявили, что справедливой ценой проезда в этом виде транспорта было бы повышение тарифа до 120 рублей.
Напомним, с 15 ноября проезд в маршрутке № 91, которая следует в Академгородок по маршруту «Метро Речной вокзал — Общественный торговый центр» подорожал до 65 рублей.