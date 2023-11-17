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11:30 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинский отель «Виктория» переделали в комплекс апартаментов

Здесь уже начали продавать помещения.

Челябинская гостиница «Виктория» стала апарт-комплексом. Здесь уже начали реализовывать помещения. Соответствующая информация появилась на сайте комплекса.

Уточняется, что в «Виктории» есть как небольшие студии, так и просторные апартаменты с несколькими комнатами. Площадь помещений варьируется от 18,1 до 95,5 квадратных метров. Планировки тоже разные.

Приобрести такие апартаменты можно как за наличные, так и в ипотеку или лизинг.

Напомним, в августе стало известно, что одна из старейших гостиниц города закрывается, чтобы сменить концепцию. Владельцы сообщали, что считают вариант апарт-отеля прибыльным с учётом расположения здания.

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