11:30 (мск), источник: АиФ Челябинск
Челябинский отель «Виктория» переделали в комплекс апартаментов
Здесь уже начали продавать помещения.
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Челябинская гостиница «Виктория» стала апарт-комплексом. Здесь уже начали реализовывать помещения. Соответствующая информация появилась на сайте комплекса.
Уточняется, что в «Виктории» есть как небольшие студии, так и просторные апартаменты с несколькими комнатами. Площадь помещений варьируется от 18,1 до 95,5 квадратных метров. Планировки тоже разные.
Приобрести такие апартаменты можно как за наличные, так и в ипотеку или лизинг.
Напомним, в августе стало известно, что одна из старейших гостиниц города закрывается, чтобы сменить концепцию. Владельцы сообщали, что считают вариант апарт-отеля прибыльным с учётом расположения здания.