Мэрия Челябинска выставила на торги недострой за 34,8 миллиона рублей

Речь о здании на улице Валдайской, 13а, которое после завершения строительства может подойти под склад.
— Замороженный недострой с кадастровым номером 74:36:0610001:59 был изъят по решению Арбитражного суда у индивидуального предпринимателя Бископа Р. Г., — рассказали в пресс-службе мэрии. — Площадь застройки — 4686,8 квадратных метров, вид разрешённого использования земельного участка, на котором размещён объект, — для завершения строительства склада.
Извещение об аукционе опубликовано на сайте городской администрации. Торги пройдут в 10 часов 16 января 2024 года. Начальная цена покупки составила 34 895 476 рублей. Подать заявку на участие можно с 20 ноября 2023 года. Также необходимо заплатить задаток в размере 20% от начальной цены предмета аукциона (6 979 095 рублей).
Ранее с молотка за 69 миллионов ушёл недострой на Братьев Кашириных. В течение трёх лет новый владелец обязан достроить объект. В планах — реализовать на этом участке офисно-торговый комплекс с гостиницей и подземной парковкой.