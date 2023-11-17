11:52 (мск), источник: Комсомольская правда
В Самаре проработают вопрос создания платных парковок в историческом центре
Рабочая группа разработает предложения насчет организации платных парковок в Самаре.
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В Самаре решили создать рабочую группу, которая будет разрабатывать предложения относительно организации платных парковок в историческом центре города. Об этом шла речь на расширенном заседании в городской администрации.
— Это позволит существенно разгрузить улично-дорожную сеть и освободить полосы для движения общественного транспорта. Также плата за парковочное место станет дополнительным источником доходов в местные бюджеты, — рассказали в мэрии.
Отмечается, что в дальнейшем денежные средства будут перераспределяться на нужды развития транспортной отрасли. О необходимости создания такой группы заявили члены городской Общественной палаты. В нее войдут специалисты по градостроительству и формированию комфортной городской среды, а также экономисты и общественники.
— Мера действительно актуальна. Но к этому важно подходить взвешенно, с учетом потребности всего населения города. Экспертиза такого решения должна быть серьезной, — сказал председатель Общественной палаты Самары Габибулла Хасаев.
На заседании обратили внимание, что нужно учитывать градостроительный аспект, специфику, с учетом объединенной зоны охраны — части города. Возможно пилотный проект реализуют в наиболее востребованных для жителей парковочных зонах. Помимо этого, совет Общественной палаты и представители муниципальных перевозчиков обсудили актуальные вопросы развития общественного транспорта.