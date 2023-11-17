13:15 (мск), источник: Комсомольская правда
Стало известно, в каких сферах наблюдается наибольший дефицит кадров в Петербурге
Острый дефицит кадров заметили в розничной торговле и автобизнесе в Петербурге.
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Стало известно, каких работников не хватает в Петербурге. На данный момент, острый спрос на сотрудников замечен сразу в шести сферах. Такие данные приводят аналитики сервиса hh.ru.
Наиболее трудная ситуация в розничной торговле. На одну вакансию поступает всего лишь два резюме от кандидатов. В автобизнесе этот показатель в среднем равен 2,2. На вакансии рабочего персонала приходится 2,8 резюме.
Низкая активность кандидатов отмечена в сферах продаж, а также транспорта и производства. После публикации вакансии работодатель видит лишь 3,4 резюме.
Умеренный уровень конкуренции специалисты заметили в 11 сферах. На одну вакансию там приходится 4−7,9 резюме, что является вполне нормальными показателями. Это спорт и фитнес, страхование, закупки, безопасность, финансы и бухгалтерия, общепит, строительство.
— При этом есть и уровни, где конкуренция уже среди соискателей выше нормы. Самая сложная ситуация из-за большого числа соискателей складывается в сфере искусства и масс-медиа: на одну вакансию могут претендовать более 25 человек, — отметила руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.