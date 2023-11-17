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12:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Цены на помидоры, чай и колбасу поднялись в Воронежской области

Подешевела картошка, морковка и капуста.

Источник: Комсомольская правда

Статисты подвели итоги цен на продукты питания в октябре 2023 года. По сравнению с декабрем прошлого они в регионе выросли на 5,2%. Результатами поделилисб 16 ноября в Воронежстате.

По сравнению с сентябрем цены октября поднялись не на много — 1,4%. Именно на столько, например, взлетела цена на свежие помидоры в Воронежской области.

В госкомстате рассказали, какие продукты подорожали больше всего. Рос цен на них за последний месяц составил от 6,2 до 20,1%. Это — огурцы, чеснок, свекла, селедка, куриные яйца, колбаса, черный чай в пакетиках.

А вот стоимость картошки, морковки и капусты, лимонов и творога, наоборот, снизилась на 3,9−16,9%.

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