Виталий Хоценко выступил на ВДНХ под лозунг «Перезагрузка. Омская область»

Мероприятие посетили действующие лидеры региона, в частности, мэр Омска Сергей Шелест, спикер Омского горсовета Владимир Корбут, глава Омского района Геннадий Долматов, бизнесмены, спортсмены, министры, политики. Пришли и омичи — студенты столичных вузов. Были и те, кто сейчас работает в других субъектах Федерации.
Судя по всему, речь губернатора Омской области Виталия Хоценко перед собравшимися нацеливалась на констатацию перед омичами успехов региона и на тех, кто решил продолжить карьеру в других местах и хочет вернуться.
Об этом, по мнению автора, красноречиво заявлял слоган «Перезагрузка. Омская область».
В ходе мероприятия, которое состоялось при полном аншлаге в зоне культурных проектов, особое внимание глава области уделил достижениям региона за последние 6 лет. В частности, успехам в сфере здравоохранения, развитию социальной и транспортной инфраструктуры и реализации национальных проектов.
«Добрый, день дорогие омичи, дорогие москвичи, гости нашего стенда! Для того, чтобы полностью узнать, что такое город Омск, посмотреть, как болеют в спорте по-настоящему, как заполняется хоккейная “Арена”, что такое три климатические зоны, наша природа, нужно посетить Омскую область. Посмотрите на наш стенд — все лучшее, что у нас есть, мы постарались показать. Самое главное, что заключено в идее нашей концепции, отражено в словах “Омск, ты просто Космос”.
Мы сегодня проводим Дни Омской области на президентской выставке с 4 ноября текущего года и по 12 апреля следующего года. На мой взгляд, это перерождение ВДНХ. За все, что мы сейчас делаем, спасибо нашему президенту", — заключил губернатор Омской области, председатель правительства Омской области Виталий Хоценко.
Гостям ВДНХ, пришедшим на презентацию, представили культурную программу от Омского государственного русского народного хора, камерного оркестра, группы «25/17». Кроме того, омский силач Михаил Шивляков в рамках мероприятия установил новый рекорд России.
Напомним, экспозиция «Омск — ты просто Космос» (0+) открыт для свободного посещения в павильоне ВДНХ.