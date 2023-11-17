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14:10 (мск), новости Беларуси, источник: Office Life

В Беларуси продают взлетно-посадочную полосу

В Быхове уже несколько лет пытаются продать полноценную взлетно-посадочную полосу — почти полмиллиона «квадратов». Это заметил Onliner.by.

Если в 2020 году за бетонную взлетку просили $32,2 млн, то сейчас цена упала до $5 млн.

Старая взлетно-посадочная полоса в Быхове активно использовалась в советские времена, принимая военные воздушные суда.

Потом ее передали на баланс Быховского консервно-овощесушильного завода — и предприятие по сей день числится владельцем ВПП.

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