14:10 (мск), новости Беларуси, источник: Office Life
В Беларуси продают взлетно-посадочную полосу
В Быхове уже несколько лет пытаются продать полноценную взлетно-посадочную полосу — почти полмиллиона «квадратов». Это заметил Onliner.by.
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Если в 2020 году за бетонную взлетку просили $32,2 млн, то сейчас цена упала до $5 млн.
Старая взлетно-посадочная полоса в Быхове активно использовалась в советские времена, принимая военные воздушные суда.
Потом ее передали на баланс Быховского консервно-овощесушильного завода — и предприятие по сей день числится владельцем ВПП.