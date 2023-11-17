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14:10 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирской области пекарни начнут производить хлеб для спортсменов

Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Евгений Лещенко заявил, что за 2022 год хлебопекарные предприятия получили дополнительно 133 млн рублей из областного бюджета. В планах региона расширять ассортимент хлебобулочных изделий диетического и профилактического назначения, так как они обладают рядом полезных свойств. Новые линии позволят выпускать хлеб с микронутриентами. Также планируются изготавливать безглютеновый хлеб для спортивного питания.

В 2022 году на уровне федерального Правительства увеличили ставку субсидирования. Хлебопекарням ввели дополнительную поддержку в связи с ростом цен на муку. Однако в регионе не остановились на общепринятой цифре, поэтому решили добавить 2,5 рубля к федеральной субсидии.

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