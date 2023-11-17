14:10 (мск), источник: АиФ Новосибирск
В Новосибирской области пекарни начнут производить хлеб для спортсменов
Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.
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Евгений Лещенко заявил, что за 2022 год хлебопекарные предприятия получили дополнительно 133 млн рублей из областного бюджета. В планах региона расширять ассортимент хлебобулочных изделий диетического и профилактического назначения, так как они обладают рядом полезных свойств. Новые линии позволят выпускать хлеб с микронутриентами. Также планируются изготавливать безглютеновый хлеб для спортивного питания.
В 2022 году на уровне федерального Правительства увеличили ставку субсидирования. Хлебопекарням ввели дополнительную поддержку в связи с ростом цен на муку. Однако в регионе не остановились на общепринятой цифре, поэтому решили добавить 2,5 рубля к федеральной субсидии.