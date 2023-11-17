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14:18 (мск), источник: Om1.ru

Для омичей открыты вакансии с зарплатой до 200 тысяч в месяц

В их число входить пеший курьер, агент по продаже недвижимости и монтажник.

Источник: Om1.ru

Аналитики представили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Омске за ноябрь.

Больше 200 тысяч рублей в регионе может зарабатывать руководитель офиса продаж с собственной клиентской базой и успешно выстроенными отношениями с областными автодилерами. Сотруднику нужно привлекать новых партнёров, проводить переговоры с клиентами, развивать отношения с официальными дилерами.

До 200 тысяч готовы платить агенту по продаже недвижимости. Работнику необходимо организовывать переговоры между покупателем и продавцом, анализировать ценообразование. Опыт работы для этой должности не имеет значения.

До 120 тысяч может получать монтажник натяжных потолков: приветствуются опыт работы в сфере, наличие авто и инструмента.

До 110 может получать пеший курьер без опыта. Сотруднику обещают гибкий график, помощь наставника и еженедельные выплаты.

Также более 87 тысяч может зарабатывать Python-разработчик.

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