14:03 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Доллар подорожал, евро подешевел на торгах в пятницу
Удачнее всего торги на бирже завершились для китайской валюты, которая перед выходными прибавила в цене 0,12%.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МИНСК, 17 ноя — Sputnik. В результате пятничных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже отечественный рубль укрепился к евро и российскому рублю.
В частности, сегодня европейская валюта потеряла 1,29% от своей предыдущей стоимости до 3,3563 белорусских рубля за евро.
Американский доллар, наоборот, хоть и немного, но подорожал. По итогам торгов он стал дороже на 0,02% и оказался на уровне в 3,1040 белорусских рубля.
Российская валюта также подешевела — на 0,09%. На торгах за 100 российских нужно было отдать 3,4840 белорусских рубля.
Следом за американским долларом укрепилась и валюта Поднебесной, прибавившая в цене 0,12%. На бирже за 10 юаней просили 4,2766 белорусских рубля.
Обменный курс
Купить иностранную валюту можно в банках, но обычно она там стоит дороже. Помимо этого, курс может меняться на протяжении всего дня.
В пятницу американская валюта в среднем продается банками за 3,109 белорусских рубля, приобретают ее за 3,106. Евро установился в стоимости в среднем на отметке в 3,369 рубля, продать банкам его можно за 3,367. Российский рубль реализуется обменниками преимущественно за 3,475 рубля, курс покупки равен 3,47 рубля.