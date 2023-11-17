15:59 (мск), источник: АиФ Омск
В Омской области отремонтировали ещё одну трассу
Закончен ремонт дороги Новоселецк-Таврическое-Нововаршавка.
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В Омской области закончен ремонт участка трассы Новоселецк-Таврическое-Нововаршавка. Опережающими темпами удалось это сделать благодаря казначейскому кредиту. Отремонтировали пятикилометровый участок дороги от 138 до 143 километра. На ней теперь новое асфальтобетонное покрытие, нанесена разметка, установлены дорожные знаки. Кроме того, в этом году на этой же трассе уже был отремонтирован участок от 128 до 138 километра.