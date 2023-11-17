14:24 (мск), источник: Комсомольская правда
В Перми строительство двух платформ «наземного метро» начнется в 2024 году
В Перми планируют построить две новые остановочные платформы наземного метро. Они появятся в створе улицы Попова и на Перми-1.
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Данный вопрос краевые власти обсудили с компанией РЖД в рамках «Транспортной недели» в Москве.
Как сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своем telegram-канале, сейчас проектирование платформ завершено. Строительные работы начнутся в следующем году.
Напомним, новая остановочная платформа на остановочном пункте «Ул. Попова» будет создана в рамках развития «наземного метро». Она будет предназначена для электропоездов «Ласточка».