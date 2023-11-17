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14:29 (мск), источник: Прецедент

В Новосибирске начали сносить Park cafe

Park cafe в Первомайском сквере в Новосибирске начали сносить. После долгих судебных тяжб суд обязал собственника снести самострой.

Источник: Прецедент

О начале сноса трехэтажного самостроя сообщили в Службе судебных приставов Новосибирской области. Собственник здания приступил к сносу только после мер понуждения, которые приняли приставы.

— Приставы-исполнители будут осуществлять контроль за проведением работ до полного исполнения требований исполнительного документа, — сообщили в региональном управлении ФССП.

Как сообщает om1.ru, сегодня начали разбирать крышу здания, также рабочие выносят из помещений плитку.

Напомним, собственник был обязан демонтировать сооружение, однако не стал этого делать. У самой мэрии и привлеченных в рамках исполнительного производства судебных приставов на снос здания не нашлось средств.

Внезапно в августе этого года владелец здания заявил иск в Арбитражный суд Новосибирской области с требованием признать сооружение объектом некапитального строительства. Однако шансов доказать свою правоту у коммерсантов изначально не было, поскольку у самостроя имеется фундамент и следовательно временным сооружением он являться не может.

14 ноября Арбитражный суд Новосибирской области предсказуемо отказал ООО «Антрацит» в удовлетворении требований. Решение ответчик может, конечно, обжаловать, но результат, скорее всего, будет аналогичным.

Любопытно, что в июне 2022 года, когда городские власти внезапно отозвали исполнительный лист о сносе спорного объекта и обратились с иском о признании за собой права собственности на него. Однако арбитраж полностью отказал мэрии в удовлетворении исковых требований, и данное решение вступило в законную силу.

К слову, коммерсанты, которые абсолютно незаконно возвели в Первомайском сквере самострой, за счет которого получали несколько лет прибыль, пытаются взыскать с мэрии некие убытки на сумму почти 250 миллионов рублей. Разбирательство по этому делу в арбитраже еще продолжается.

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