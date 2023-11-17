14:13 (мск), источник: Комсомольская правда
Мэр: «В Воронеже создадут программу капитального ремонта социальных объектов»
Градоначальник поручил профильным структурам проработать параметры.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Глава Воронежа Вадим Кстенин поручил разработать муниципальную программу капитального ремонта соцобъектов. Об этом речь шла в ходе совещания в горадминистрации.
НЕ ДЫРЫ ЛАТАТЬ, А РЕМОНТИРОВАТЬ.
Действующая в Воронеже программа «Развитие образования» на период до 2030 года направлена на решение широкого спектра задач от обеспечения детей местами в школах, детских садах и лагерях и повышения качества образования до вопросов оплаты труда учителей и капремонт образовательных учреждений в ней четко не прописан.
Сегодня необходимо уже не «латать дыры», а планово приводить социальные объекты старой постройки в нормативное состояние. И чтобы все было по-современному — и качество работ, и оснащение. Для этого необходима новая узконаправленная муниципальная программа, где был бы четко прописан перечень объектов, срок реализации, финансирование и прочее.
— У нас есть новые вводные, согласованные с губернатором Воронежской области Александром Викторовичем Гусевым. Поэтому в кратчайшие сроки необходимо собрать совещание. Я поставлю всем необходимые задачи, но впереди очень большая работа по приведению в нормативное состояние наших социальных объектов. Соответственно, для ряда работ на этих объектах требуется разработка проектно-сметной документации. Поэтому мы с вами должны чётко распланировать эту программу в кратчайшие сроки, откорректировать и соответствующими региональными структурами отработать все параметры, — поручил мэр.
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ.
Ранее был проведен мониторинг состояния учреждений образования в Воронеже. По результатам из общего количества школ 7% построены недавно, а две трети возведены 50 и более лет назад. В школах Воронежа учится более 125 тысяч детей и работают около 6,5 тысячи специалистов. В 2024 году из городского бюджета планируется выделить больше средств, чем раньше. На них проведут серьезный ремонт сразу в нескольких учреждениях.
Кстати, у муниципалитетов есть возможность без значительных вливаний местного бюджета приводить в порядок старые школы. В 2022 году в России в рамках госпрограммы «Развитие образования» стартовала программа капитального ремонта общеобразовательных учреждений «Модернизация школьных систем образования». Ключевым условием участия является наличие прошедшей госэкспертизу проектно-сметной документации. Такая была у гимназии им. Никитина, что позволило сразу же подать заявку. Документацию уже подготовили для 10 учреждений. Благодаря этому в СОШ № 29 проведут капремонт уже в 2024 году.
Обновляются школы, хоть и локально, и в рамках реализации нацпроектов. Например, ряд учреждений удалось включить в муниципальную составляющую федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», что позволило провести ремонт и оснащение кабинетов информатики. В рамках государственных программ России и Воронежской области «Доступная среда» в ряде школ созданы условий для маломобильных групп.
ПОРЯДОК НАВОДЯТ И ВОЗЛЕ ШКОЛ.
Еще одно важное направление в развитии учреждений образования, к которому системно не подступались многие годы — благоустройство их территорий.
В 2023 году из регионального бюджета для школ Воронежа на эти цели было выделено 100 млн рублей. За там отремонтировали входные группы, заасфальтировали площадки для линеек и внутренние пешеходные дорожки, облагородили места для прогулок или установили полосы препятствий для проведения уроков ОБЖ.