14:37 (мск), источник: АиФ Новосибирск
Группа «ВИС» показала, как выглядит четвертый мост в Новосибирске
Рабочие уже установили стальные тросы, которые соединяют дорожное полотно с пилонами.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Группа «ВИС» показала, как выглядит четвертый мост с высоты птичьего полета в Новосибирске.
Ранее стало известно, что строительство не смогут завершить до конца 2023 года. Причиной стали споры с Минтрансом. Власти отрицают невыполнение обязательств.
В новом ролике на YouTube показали характеристики сооружения. Высота пилона составляет 114 метров, общее число вант — 70. Строители установили стальные тросы, которые соединяют дорожное полотно с пилонами.
Вантовый участок моста длится 380 метров. Самая длинная ванта доходит до 235 метров. Ширина нового моста — 32 метра. Строение включает в себя семь этакад, 25 съездов и общую протяженность дорожного полотна в девять километров.