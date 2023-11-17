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14:37 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Группа «ВИС» показала, как выглядит четвертый мост в Новосибирске

Рабочие уже установили стальные тросы, которые соединяют дорожное полотно с пилонами.

Источник: пресс-служба "ВИС"

Группа «ВИС» показала, как выглядит четвертый мост с высоты птичьего полета в Новосибирске.

Ранее стало известно, что строительство не смогут завершить до конца 2023 года. Причиной стали споры с Минтрансом. Власти отрицают невыполнение обязательств.

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В новом ролике на YouTube показали характеристики сооружения. Высота пилона составляет 114 метров, общее число вант — 70. Строители установили стальные тросы, которые соединяют дорожное полотно с пилонами.

Вантовый участок моста длится 380 метров. Самая длинная ванта доходит до 235 метров. Ширина нового моста — 32 метра. Строение включает в себя семь этакад, 25 съездов и общую протяженность дорожного полотна в девять километров.

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