Главное
Палестино-израильский конфликт
14:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже историческую сталинку на Депутатской выставили на продажу за 1 рубль

Этой осенью здание несколько раз поджигали вандалы.

Источник: «Защита культурного наследия Воронежа»

Управление имущественных и земельных отношений Воронежа объявило конкурс по продаже пятиэтажного дома с подвалом, что расположен на улице Депутатской, 7. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Информация об этом появилась на сайте горадминистрации.

Площадь здания составляет 7,9 тысяч кв. м, а участка, на котором оно расположено, — 4,8 тысяч кв. м.

Начальная цена — всего 1 рубль. Заявки на участие можно подавать с 18 ноября по 14 декабря 2023 года. С победителем определяться 21 декабря. Объект находится в муниципальной собственности и реализуется в рамках программы приватизации.

С момента заключения договора купли-продажи покупатель должен будет в течение двух лет разработать и согласовать проектную документацию по сохранению дома. Его можно отремонтировать и приспособить для современного использования.

Работы должны быть проведены в течение пяти лет со дня согласования проектной документации с мэрией.

Напомним, сталинка на Депутатской является частью архитектурного ансамбля, в состав которого входит еще два здания. Дом полностью освободили, расселив жильцов. А недавно его полностью «законсервировали» от вандалов, заложив окна и двери. Этой осенью здание несколько раз горело. После нескольких пожаров глава СК Александр Бастрыкин поручил даже возбудить уголовное дело.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 17 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Товарищ Си объяснил президенту Байдену, как устроен мир
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
архитектура