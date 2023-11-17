14:28 (мск), источник: Комсомольская правда
В Воронеже историческую сталинку на Депутатской выставили на продажу за 1 рубль
Этой осенью здание несколько раз поджигали вандалы.
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Управление имущественных и земельных отношений Воронежа объявило конкурс по продаже пятиэтажного дома с подвалом, что расположен на улице Депутатской, 7. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Информация об этом появилась на сайте горадминистрации.
Площадь здания составляет 7,9 тысяч кв. м, а участка, на котором оно расположено, — 4,8 тысяч кв. м.
Начальная цена — всего 1 рубль. Заявки на участие можно подавать с 18 ноября по 14 декабря 2023 года. С победителем определяться 21 декабря. Объект находится в муниципальной собственности и реализуется в рамках программы приватизации.
С момента заключения договора купли-продажи покупатель должен будет в течение двух лет разработать и согласовать проектную документацию по сохранению дома. Его можно отремонтировать и приспособить для современного использования.
Напомним, сталинка на Депутатской является частью архитектурного ансамбля, в состав которого входит еще два здания. Дом полностью освободили, расселив жильцов. А недавно его полностью «законсервировали» от вандалов, заложив окна и двери. Этой осенью здание несколько раз горело. После нескольких пожаров глава СК Александр Бастрыкин поручил даже возбудить уголовное дело.