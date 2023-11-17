15:25 (мск), источник: dostup1.ru
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Челябинске
От 150 тыс. может зарабатывать руководитель отдела продаж.
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Специалисты составили ноябрьский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Работа.ру.
В октябре одна из самых высоких заработных плат в Челябинске доступна руководителю отдела продаж — от 150 тыс. рублей. Среди обязанностей сотрудника: контроль ведения сделок и дебиторской задолженности, формирование работы отдела с «нуля», проведение совместных собеседований с кандидатами в отдел, предоставление отчетности по работе отдела, обучение сотрудников.
От 118 тыс. рублей готовы платить упаковщику на птицефабрике. Сотруднику предстоит работать на конвейерной линии по укладке и упаковке продукции из мяса птицы. Работодатель предоставляет бесплатное питание, спецодежду и условия для проживания при необходимости. Для трудоустройства требуется медицинская книжка.
Доход от 110 тыс. рублей доступен дробильщику-грохотовщику. Ему предстоит контролировать качество исходной горной массы, равномерную загрузку дробилок, а также осуществлять дробление в соответствии с картой технологического процесса, проверять разгрузочные щели и регулировать их, следить за состоянием ограждений движущихся частей оборудования. Вакансия подразумевает вахтовый метод работы.
До 100 тыс. рублей предлагают водителю служебного автобуса. Для трудоустройства необходимо иметь опыт работы от 1 года, водительские права категории «Д», обладать техническими знаниями автобуса, быть пунктуальным, ответственным, исполнительным, бережно относиться к вверенному автобусу. Сотрудник будет доставлять сотрудников на работу и развозить с работы, осуществлять мелкий текущий ремонт, контролировать техническое состояние автобуса, поддерживать чистоту в салоне.