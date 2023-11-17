15:22 (мск), источник: Новый Калининград
Алиханов: «Проект “Атлантиса” не должен нам кого-то вдруг прикончить»
Запросы компании на молоко существенно превосходят ресурсные возможности региона.
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Заводы по производству молочной продукции корпорации «Атлантис» не должны вытеснить с рынка продукцию других производителей и получить монополию на приобретение сырья. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов во время оперативного совещания правительства Калининградской области в пятницу, 17 ноября.
У меня состояние легкой ошарашенности, потому что объем инвестиций, которые они собираются совершить в ближайшее время, он очень большой: шесть тысяч еще рабочих мест, больше 20 миллиардов допинвестииций в ближайшее три года они осуществят. Три молочных комплекса на 17 тысяч дойного стада.
Алиханов обратил внимание, что запросы заводов на молоко существенно превосходят ресурсные возможности Калининградской области, поэтому часть сырья придется завозить из других регионов РФ и Белоруссии, при этом, со слов Алиханова, «Атлантис» не должен получить монополию на продукцию калининградских фермеров: «АО “Молоко” должно продолжать работать, проект “Атлантиса” не должен нам кого-то вдруг прикончить, как бы мы хорошо не относились к этим инвестициям», — заявил губернатор.
Ранее стало известно, что компания «Атлантис» планирует построить новый завод. Предполагается, что там будут изготавливаться моцарелла, чеддер, молочные коктейли и мягкое мороженое. Власти сообщают, что покупателями продукции станут предприятия общепита, такие заведения как «Вкусно — и точка», «Бургер Кинг» и KFC. На заводе планируется выпускать ежегодно 35 000 тонн моцареллы и чеддера, 15 000 тонн молочных коктейлей и столько же мягкого мороженого.
О том, что молоко для запланированного завода по производству сыра будет приобретаться, в том числе, и за пределами области, губернатор уже сообщал в комментариях на своей странице «ВКонтакте».