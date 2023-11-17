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15:00 (мск), источник: Время

65,6 млн рублей потратят на закупку сладких подарков в Нижнем Новгороде

Всего мэрия закупит 131,3 тысячи подарков.

Источник: Время

Нижегородская администрация закупит сладкие подарки на Новый год за 65,6 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Всего планируется закупить 131,3 тысячи подарков. Их распределят по районам Нижнего Новгорода.

В документации указано, что в сладком наборе должны быть шоколадные конфеты с начинками, шоколад, зефир и вафли.

Поставка сладких подарков в нижегородские школы и детсады должна быть осуществлена с 19 по 22 декабря. Заявку на участие можно подать до 4 декабря, поставщика определят 7 декабря.

Напомним, Нижний Новгород начали украшать к Новому году.

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