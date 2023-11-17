15:13 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz
В Узбекистане с 1 декабря в среднем на 7 процентов повышаются зарплаты, пенсии и социальные выплаты
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.
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Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане с 1 декабря в среднем на 7 процентов повышаются зарплаты, пенсии и социальные выплаты. Указ об этом подписал Шавкат Мирзиёев, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Теперь:
Предыдущее повышение пенсий, зарплат и социальных выплат было с 1 апреля 2023 года. Тогда повышение также составило 7 процентов.
Следует отметить, что с первого декабря базовая расчетная величина изменится не на семь, а на три процента, она установлена на уровне 340 000 сумов. В целом за год заработная плата, пенсии и социальные выплаты выросли в общей сложности на 14,5%, тогда как базовая расчётная величина выросла меньше, на 13%.