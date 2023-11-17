15:36 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews
Курсы доллара и евро выросли в Казахстане перед выходными
На Казахстанской фондовой бирже закрылись торги иностранными валютами. Курсы доллара и евро стали выше, передаёт BaigeNews.kz.
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Средневзвешенный курс доллара перед выходными вырос на 1,30 тенге и составил 462,83 тенге.
В обменных пунктах Астаны американскую валюту продают по 466,5 тенге, Алматы — 467,5 тенге.
Курс евро по итогам торгов — 502,3 тенге. Курс российского рубля — 5,19 тенге, китайского юаня — 63,72 тенге.