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16:01 (мск), источник: АиФ Омск

Губернатор Хоценко подписал соглашение о сотрудничестве с «X5 Group»

Регион вместе с компанией продолжат развивать сферу потребительского рынка и социальной инфаструктуры.

Источник: пресс-служба правительства Омской области

Сегодня, 17 ноября, на выставке «Россия» губернатор Омской области подписал соглашение о сотрудничестве с вице-президентом компании «X5 Group».

В рамках соглашения в регионе будут открыты новые социально ориентированные торговые объекты. Это уже обсуждалось ранее при запуске первой очереди логистического парка «Солнечный».

«Подписали на полях международной выставки достижений “Россия” соглашение о сотрудничестве с вице-президентом компании “X5 Group” Станиславом Алексеевичем Богдановым. Продолжим развивать сферу потребительского рынка и социальной инфраструктуры», — рассказал Виталий Хоценко.

Сейчас в регионе уже работают более 200 магазинов «Пятёрочка». Новый распредцентр позволит обслуживать около 600 объектов. Сеть продолжит расширяться в городе и области.

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