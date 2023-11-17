16:01 (мск), источник: АиФ Омск
Губернатор Хоценко подписал соглашение о сотрудничестве с «X5 Group»
Регион вместе с компанией продолжат развивать сферу потребительского рынка и социальной инфаструктуры.
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Сегодня, 17 ноября, на выставке «Россия» губернатор Омской области подписал соглашение о сотрудничестве с вице-президентом компании «X5 Group».
В рамках соглашения в регионе будут открыты новые социально ориентированные торговые объекты. Это уже обсуждалось ранее при запуске первой очереди логистического парка «Солнечный».
«Подписали на полях международной выставки достижений “Россия” соглашение о сотрудничестве с вице-президентом компании “X5 Group” Станиславом Алексеевичем Богдановым. Продолжим развивать сферу потребительского рынка и социальной инфраструктуры», — рассказал Виталий Хоценко.
Сейчас в регионе уже работают более 200 магазинов «Пятёрочка». Новый распредцентр позволит обслуживать около 600 объектов. Сеть продолжит расширяться в городе и области.