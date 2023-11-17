16:25 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
В Новосибирске снесут сотни домов ради строительства нового ЖК
В Кировском районе Новосибирске планируют снести порядка 350 частных домов и построить на освободившемся месте новый ЖК.
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Проект комплексного развития территории (КРТ) приняли 17 ноября на заседании профильной комиссии в мэрии.
Застройка предполагается на участке 21,6 га в границах улиц Грибоедова, Кирова, Автогенной, Коммунстроевской и 3-его Интернационала. Для поиска застройщика мэрия проведет аукцион. На проект власти думают выделить примерно 34 млрд рублей.
Согласно проекту, на территории ЖК будет собственная школа, два детсада, поликлиника. Панельные дома строить запрещается. При этом застройщика попросят сохранить водонапорную башню как объект культурного наследия.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что на Ключ-Камышинском плато возведут новый микрорайон.