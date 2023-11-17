19:58 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В семи регионах установлены новые тарифы на питьевую воду — список
Утверждены новые тарифы на услуги питьевого водоснабжения и водоотведения.
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По данным пресс-службы «Узсувтаъминот», установлены следующие тарифы на услуги питьевого водоснабжения и водоотведения для населения, а также бюджетных организаций и оптовых потребителей (за 1 кубометр):
Ташкентская область.
Питьевая вода:
для населения — 1700 сумов;
для бюджетных организаций и оптовых потребителей — 7000 сумов.
Водоотведение:
для населения — 850 сумов;
для бюджетных организаций и оптовых потребителей — 1850 сумов.
Андижанская область:
Питьевая вода:
для населения — 1500 сумов;
для бюджетных организаций и оптовых потребителей — 2 400 — 3 800 сумов.
Водоотведение:
для населения — 1500 сумов;
для бюджетных организаций и оптовых потребителей — 2 400 — 3 200 сумов.
Кашкадарьинская область:
Питьевая вода:
для населения — 2000 сумов;
для бюджетных организаций и оптовых потребителей — 4000 — 7000 сумов.
Водоотведение:
для населения — 1000 сумов;
для бюджетных организаций и оптовых потребителей — 2 200 — 4 400 сумов.
Сурхандарьинская область:
Питьевая вода:
для населения — 2140 сумов;
для бюджетных организаций и оптовых потребителей — 5000 сумов.
Водоотведение:
для населения — 950 сумов;
для бюджетных организаций и оптовых потребителей — 1 800 сумов.
Самаркандская область:
Питьевая вода:
для населения — 2500 сумов;
для бюджетных организаций и оптовых потребителей — 5700 сумов.
Водоотведение:
для населения — 1600 сумов;
для бюджетных организаций и оптовых потребителей — 4 300 сумов.
Хорезмская область:
Питьевая вода:
для населения — 2800 сумов;
для бюджетных организаций и оптовых потребителей — 5700 сумов.
Водоотведение:
для населения — 1550 сумов;
для бюджетных организаций и оптовых потребителей — 2400 сумов.
Ферганская область:
Питьевая вода:
для населения — 1900 сумов;
для бюджетных организаций и оптовых потребителей — 2991 сум.
Водоотведение:
для населения — 450 сумов;
для бюджетных организаций и оптовых потребителей — 777 сумов.