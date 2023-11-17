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19:58 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

В семи регионах установлены новые тарифы на питьевую воду — список

Утверждены новые тарифы на услуги питьевого водоснабжения и водоотведения.

Источник: Uznews

По данным пресс-службы «Узсувтаъминот», установлены следующие тарифы на услуги питьевого водоснабжения и водоотведения для населения, а также бюджетных организаций и оптовых потребителей (за 1 кубометр):

Ташкентская область.

Питьевая вода:

для населения — 1700 сумов;

для бюджетных организаций и оптовых потребителей — 7000 сумов.

Водоотведение:

для населения — 850 сумов;

для бюджетных организаций и оптовых потребителей — 1850 сумов.

Андижанская область:

Питьевая вода:

для населения — 1500 сумов;

для бюджетных организаций и оптовых потребителей — 2 400 — 3 800 сумов.

Водоотведение:

для населения — 1500 сумов;

для бюджетных организаций и оптовых потребителей — 2 400 — 3 200 сумов.

Кашкадарьинская область:

Питьевая вода:

для населения — 2000 сумов;

для бюджетных организаций и оптовых потребителей — 4000 — 7000 сумов.

Водоотведение:

для населения — 1000 сумов;

для бюджетных организаций и оптовых потребителей — 2 200 — 4 400 сумов.

Сурхандарьинская область:

Питьевая вода:

для населения — 2140 сумов;

для бюджетных организаций и оптовых потребителей — 5000 сумов.

Водоотведение:

для населения — 950 сумов;

для бюджетных организаций и оптовых потребителей — 1 800 сумов.

Самаркандская область:

Питьевая вода:

для населения — 2500 сумов;

для бюджетных организаций и оптовых потребителей — 5700 сумов.

Водоотведение:

для населения — 1600 сумов;

для бюджетных организаций и оптовых потребителей — 4 300 сумов.

Хорезмская область:

Питьевая вода:

для населения — 2800 сумов;

для бюджетных организаций и оптовых потребителей — 5700 сумов.

Водоотведение:

для населения — 1550 сумов;

для бюджетных организаций и оптовых потребителей — 2400 сумов.

Ферганская область:

Питьевая вода:

для населения — 1900 сумов;

для бюджетных организаций и оптовых потребителей — 2991 сум.

Водоотведение:

для населения — 450 сумов;

для бюджетных организаций и оптовых потребителей — 777 сумов.

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