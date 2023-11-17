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17:11 (мск), источник: Время

Дублер проспекта Ленина в Нижнем Новгороде могут построить по концессии

Строительство оценивают в 15 млрд рублей.

Источник: Время

Дублер проспекта Ленина в Нижнем Новгороде хотят построить по концессии, сообщил гендиректор МКУ «ГУММиД» Андрей Левдиков в ходе заседания комиссии Гордумы по транспорту 17 ноября.

По его словам, это очень важный объект, но стоимость строительства двух очередей оценивается в 15 млрд рублей — таких средств сейчас у города нет.

«Бюджет не потянет такие расходы. Сейчас идет подготовка к заключению концессии по строительству дублера сразу на две очереди», — рассказал Левдиков.

Он не исключил и то, что дорога станет платной — это связано с тем, что у нее уже имеется параллельный бесплатный дублер.

«Это интересный объект для вложения частных средств. Он может быть платным. Сейчас пошли обсуждения именно такого механизма реализации», — уточнил генеральный директор МКУ «ГУММиД».

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