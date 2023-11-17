Домашние огурцы и помидоры не подорожали: обзор цен на Комаровке

Корреспондент Sputnik оценил ассортимент и цены на самые популярные фрукты, ягоды и овощи на главном продовольственном рынке страны.
Клюква на этой неделе подешевела
Количество ягодных предложений на Комаровке стало заметно меньше, однако здесь все еще можно купить малину, клюкву, фейхоа, голубику, землянику и облепиху. К примеру, на протяжении вот уже нескольких недель 100 граммов перуанской голубики стоит на Комаровке 10 рублей (соответственно, 100 рублей за килограмм). На пару копеек на этой неделе подорожала ароматная азербайджанская ягода фейхоа. Теперь кило витаминной зеленой ягодки можно купить за 7,50 рублей. К ближайшим выходным на два рубля подешевела белорусская клюква, килограмм которой можно приобрести уже не за 15,90, а более выгодно — за 13,90 рублей.
Как всегда, на Комаровке есть в наличии ягоды в пол-литровых стаканчиках: малина, брусника, земляника, облепиха — 10, калина — 6, боярышник — 3 рубля. Здесь же можно приобрести килограмм крошки малины за 10 рублей, пол-литра малинового варенья за 8 рублей, а также сушеные белые грибы по цене 25 рублей за 100 граммов (1 кг стоит 250 рублей).
Итак, приобрести фрукты на Комаровке сегодня можно по таким ценам: виноград темный «Кутузов» (Молдова) — 6,50 рублей, виноград «Киш-миш» (Узбекистан) и виноград «Киш-миш» (Турция) — 8,50 рубля за килограмм, лимоны (ЮАР) — за 8,90 рублей, бананы — 4 рубля (Эквадор), киви (Перу) — 7 рублей, свитти (Израиль) — 15,90 рублей, апельсин (Египет) — 7,50 рублей, апельсин (Испания) — 9,90, грейпфрут (ЮАР) — 8,50, гранат (Азербайджан) — 8,50 рублей, мандарин (Турция) — 7 рублей, мандарин (ЮАР) — 5,90 рублей, яблоки «Медовый хруст» (РБ) — 3,50, яблоки «Грушево-ананасные» (РБ) — 3,50 рубля, яблоки «Штрифель деревенский» (РБ) — 2,99, груши «Генерал» (РБ) — 5,99, груши «Бэра осенняя» — 5,99, арбуз (Азербайджан) — 3,90 рубля, дыня (Узбекистан) — 3,90 рублей, хурма «Ка-ки» (Азербайджан) — 6,50, хурма «Медовая» (Азербайджан) — 6,50, хурма «Бычье сердце» (Азербайджан) — 7 рублей.
Сушеные белые грибы на Комаровке по 300 рублей
Количество продавцов, которые торгуют свежими домашними огурцами и помидорами, на Комаровке существенно уменьшилось. Однако на овощных рядах Комаровки в ноябре можно купить любые овощи — свежие томаты, огурцы, перец, картофель, сочную зелень, а также грибы. К слову, последних на рынке — в достатке, причем, как свежих, так и соленых, маринованных, а также сушеных.
К примеру, кило свежих лисичек стоит на этой неделе 17,90, черных груздей — 4,90, маслят — 9,90 рублей, опят — 9,90 рублей, зеленок или подзеленок — 7,90 рублей. Цены на соленые и маринованные грибочки такие: 100 рублей — за кило боровиков, 100 рублей за килограмм белых сибирских груздей, 100 рублей за кило рыжиков. Белые сушеные грибы — самые дорогие на Комаровке, за 100 граммов которых придется отдать 30 рублей (соответственно, 300 рублей за килограмм).
Цены на домашние огурцы и томаты на Комаровке остались прежними. К примеру, кило домашних огурцов можно купить на рынке за 8 — 8,50 рублей. Гладкие огурцы из теплиц обойдутся, конечно, дешевле — 4,50 рубля за килограмм. Желтые, красные или коричневые пинские томаты можно приобрести даже на рубль дешевле, чем на прошлой неделе — за 7 рублей. А вот азербайджанская «Малинка» к ближайшим выходным подорожала, теперь за килограмм томатов из Азербайджана придется заплатить 17,90 рублей.
Цены на другие популярные овощи на Комаровке выглядят так: свежая белокочанная капуста «Слава» — 2 рубля, капуста цветная — 7,50 рублей (Беларусь), капуста «Брокколи» — 10 рублей (Беларусь), морковь — 2,50 рубля, свекла «Бордо» — 2,50 рубля (Беларусь), лук «Ростовский» — 2,50 рубля, лук салатный — 12 рублей, чеснок (Узбекистан) — 15 рублей, картофель «Королева Анна» (Беларусь) — 1,99 рубля, картофель «Скарб» — 2 рубля, перец сладкий (Беларусь) — 8,50−10 рублей, корень сельдерея — 9,90 рублей, баклажаны (Иран) — 9,50 рублей, кабачок — 8,50 рублей, репа — 4 рубля, тыква «Мускатная» — 4−5 рублей, грецкие орехи (Беларусь) — 10, квашеная капуста без уксуса и сахара — 10 рублей, соленые огурцы — 8 рублей.
Как всегда, на Комаровке можно купить зелень. Сто граммов белорусского зеленого лука, укропа и петрушки — за 1,50 рубля, кинзы — за 2 рубля, рукколы — за 4, базилика (красного) — за 7 рублей, базилика (зеленого) — за 9 рублей.