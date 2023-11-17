18:24 (мск), источник: Комсомольская правда
Алиханов назвал главные причины подорожания куриных яиц в Калининградской области
По словам губернатора, один из производителей нарушил договоренности.
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Ситуацию с ростом цен на куриное яйцо губернатор Антон Алиханов прокомментировал на встрече с редакторами региональных СМИ.
Все знают про АЧС, но не все знают про птичий грипп. А это — один из факторов влияния [на цену]. У нас вспышки фиксировались не на самих предприятиях, но не сильно далеко от них. Хотя я не считаю это объективной причиной [подорожания].
По словам губернатора, компания «Долгов групп», занимающая положение монополиста на рынке яйца (холдингу принадлежит «Гурьевская птицефабрика»), вышла из достигнутых ранее договоренностей. Речь идет соглашении с крупными производителями продуктов питания, которое было достигнуто весной 2022 года.
Мы с производителями договорились, что есть набор продуктов, которые мы вместе обозначили как социальные. Все производители взяли на себя добровольные обязательства, что они индексируют цены определенным образом. Это единственная практика, которая нам подвластна и которую мы можем контролировать. «Долгов групп» вышли [из договоренностей] самостоятельно и под шумок. Остальные [производители] свои социальные обязательства исполняют. Насколько я знаю, с «Долгов групп» достигнуты договоренности о возврате к тем обещаниям, которые они давали в свое время — цены на яйцо второй категории держать на определенном уровне и индексировать не более, чем на 5% ежегодно. Как минимум в своей торговой сети «Наш продукт» они уже установили цену в 76 рублей. Но есть нюанс: несколько месяцев назад они перестали поставлять яйцо второй категории в другие торговые сети и теперь должны вернуться к этим поставкам.
Губернатор также отметил, что из-за ситуации с птичьим гриппом «условно белорусское и любое другое яйцо не даст нам существенного снижения цен».