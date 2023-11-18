Нацбанк Беларуси озвучил курс доллара и евро на выходные 18 и 19 ноября 2023

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 18 и 19 ноября 2023, субботу и воскресенье.
Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 18 и 19 ноября 2023, субботу и воскресенье, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,1033 рубля, 1 евро — 3,3671 BYN, 100 российских рублей — 3,4871 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на пятницу, 17 ноября, пятницу, был аналогичным. А в четверг, 16 ноября, курсы основных валют были такими: 1 доллар США равен 3,1186 рубля, 1 евро — 3,3844 BYN, 100 российских рублей — 3,4782 белорусского рубля.