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00:21 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Нацбанк Беларуси озвучил курс доллара и евро на выходные 18 и 19 ноября 2023

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 18 и 19 ноября 2023, субботу и воскресенье.

ЦБ: $ 89.1237   +0.18 € 96.7692   +0.18 ММВБ: $ 90.0000   +0.85 € 97.8200   +0.56
Источник: Комсомольская правда

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 18 и 19 ноября 2023, субботу и воскресенье.

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 18 и 19 ноября 2023, субботу и воскресенье, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,1033 рубля, 1 евро — 3,3671 BYN, 100 российских рублей — 3,4871 белорусского рубля.

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на пятницу, 17 ноября, пятницу, был аналогичным. А в четверг, 16 ноября, курсы основных валют были такими: 1 доллар США равен 3,1186 рубля, 1 евро — 3,3844 BYN, 100 российских рублей — 3,4782 белорусского рубля.

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