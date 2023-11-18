06:59 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Овербукинг на российских авиалиниях — парадокс на благо пассажиров
Как легализация овербукинга может оказаться на руку россиянам.
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На протяжении более чем 10 лет в России ведутся ожесточенные споры о том, стоит ли разрешить или запретить овербукинг — практику, при которой авиаперевозчик продает больше билетов, чем предполагается мест в самолете. Как бы парадоксально ни звучало, для самих пассажиров в этом кроется немало преимуществ. Каких именно и почему — разбирался корр. ИА Primamedia.
Что это такое
Согласно мировой статистике, до 5% пассажиров регулярно не являются на рейс по самым разным причинам: от болезни или ДТП до гибкого тарифа, который позволяет менять дату и время вылета практически перед началом регистрации. Опираясь на эти данные, авиакомпании продают заведомо больше билетов, чем предполагается мест на рейсе, ожидая, что часть из пассажиров просто не прибудет на рейс. Таким образом повышается загрузка рейса.
В случае же, если на регистрации пассажиров все же оказывается больше, не попавшим на самолет гражданам перевозчик предлагает полететь следующим рейсом и получить достойные компенсации, а также питание и проживание в ожидании полета. Компенсация за пропущенный рейс устанавливается в таком размере, чтобы удовлетворить пассажира и при этом мотивировать авиакомпанию не злоупотреблять овербукингом.
Несмотря на дополнительные, казалось бы, расходы, авиаперевозчики тоже остаются в выигрыше, ведь получаемая при овербукинге прибыль позволяет перекрывать траты на компенсации и сдерживать рост стоимости билетов. К тому же, выплаты делать приходится далеко не всегда, ведь зачастую на рейсе оказывается несколько человек, которые по той или иной причине сами не прибыли на регистрацию.
А что у них
Овербукинг — распространенная практика в иностранных авиакомпаниях. Легализация овербукинга на международном рынке показала, что это достаточно эффективный инструмент как для авиакомпаний, так и для пассажиров.
Например, в США и Европе компенсации пассажирам за невылет составляют весьма внушительные суммы в размере $200−300. Но и эти цифры некоторые оспаривают. Известны случаи, когда в таких ситуациях авиакомпании выплачивали пассажирам до $10 000. Успешно применяет овербукинг и Турция. Перевозчик TurkishAirlines прямо на посадке опрашивает пассажиров и выявляет тех, кто за дополнительную плату готов полететь не этим, а следующим рейсом. Желающие находятся, и все остаются в выигрыше.
Пассажиры в странах, где практикуется коммерческий овербукинг, нередко сознательно используют его преимущества в своих интересах. Имея возможность вылететь несколькими часами позже или на следующий день, они специально прибывают к стойке регистрации как можно позже. Им не хватает места и выплачивается компенсация, а при необходимости предоставляется питание и проживание до следующего рейса.
Но финансы — не единственное преимущество легализованного овербукинга. Такая практика позволяет закрепить за определенными пассажирами или группами пассажиров право точно попасть на рейс. Например, беременные, пассажиры с детьми, люди с инвалидностью. В случае же, когда овербукинг находится в серой зоне и не легализован, пассажиры, которым обязательно нужно вылететь сейчас, могут остаться на земле, а те, кто не против бы подождать, садятся в кресло самолета.
А что у нас
Овербукинг в России не легализован, но и не запрещен. Он остается в серой зоне. От того, что ему не хватит места в самолете, не застрахован никто, вот только отсутствие легализации лишает пассажира возможности отстоять свои права и получить достойную компенсацию. Пострадавшие в таких ситуациях могут получить лишь небольшую выплату, поэтому не спешат обращаться в суд, так как затраты сил и времени на судебные тяжбы едва ли будут компенсированы. Кроме того, всегда остается место для вынужденного овербукинга, когда по технической причине происходит замена воздушного судна на другое, меньшей вместимостью.
Как бы парадоксально ни звучало, но легализация овербукинга может быть выгодна самим российским пассажирам, ввиду того, что их права и обязанности авиакомпаний будут четче регламентированы. Кроме того, овербукинг позволит повысить доступность перелетов, ведь у авиакомпаний будет возможность сдержать рост цен на авиабилеты.
«Повышая доходность, авиакомпании смогут делать перевозку более доступной. Сам овербукинг — это понятный инструмент для авиакомпаний, авиаперевозчики видят историческую загрузку рейсов, процент пассажиров, которые не являются на рейс и продают билеты с учетом этих данных. Конечно же, овербукинг авиакомпании смогут применять на рейсах с высокой частотностью, — приводит слова гендиректора ГК “Аэрофлот” Сергея Александровского ТАСС.
Например, в ряде городов России следующий подобный рейс может быть лишь через несколько дней. И в случае непопадания на самолет сегодня пассажир рискует остаться с проблемами в вопросах проживания и питания один. Если же будет легализован овербукинг, авиакомпания может взять эти заботы на себя и обеспечить пассажиру комфортные условия в ожидании следующего борта.
Кроме того, предварительное информировании о практике овербукинга на рейсе позволит снизить уровень конфликтных и стрессовых ситуаций, поскольку пассажиры будут заранее осведомлены о том, в каких условиях происходит регистрация на рейс.
Закон в России
Еще в 2015 году Минтрансом РФ был подготовлен законопроект, который разрешает применение овербукинга в России. В области легализации овербукинга с Минтрансом сотрудничает и один из крупнейших российских авиаперевозчиков — группа компаний «Аэрофлот». Однако законопроект до сих пор не принят, а вопрос об овербукинге в среде российских авиакомпаний остается на повестке дня.
«Закон об овербукинге поможет авиакомпаниям выйти из серой зоны, ведь так или иначе подобные ситуации на рейсах случаются. Мы видим в этом целесообразность. “Аэрофлот” выступает за то, чтобы все-таки все играли по одним правилам, и для пассажиров правила были бы понятны. Ни в коем случае речь не идет об ущемлении их прав», — отмечает агентству ТАСС гендиректор ГК «Аэрофлот» Сергей Александровский.
В то же время в России ведутся обсуждения запрета овербукинга. Соответствующий законопроект Госдума рассматривала осенью текущего года, однако он также не был принят. Запрет, в свою очередь, никак не поможет сократить число случаев вынужденного овербукинга, но лишит пассажиров возможности получить достойные компенсации, а также косвенно повлияет на рост стоимости авиабилетов, ведь перевозчики лишатся дополнительной прибыли.