08:45 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Алкоголь в Казахстане будут маркировать по-новому
Госорганы Казахстана разъяснили, что изменится в акцизной маркировке жестяных банок с алкоголем.
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АСТАНА, 18 ноя — Sputnik. Казахстанское законодательство требует, чтобы акцизную марку на посуду с алкоголем наклеивали так, чтобы она разрушалась при открытии. Но с жестяными банками это невозможно, констатировали в комитете госдоходов.
И хотя в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» допускается оборот слабоградусного ликероводочного изделия с крепостью менее 12% в жестяной таре, пункт второй статьи 172 Налогового кодекса требует, чтобы вся алкогольная продукция имела акцизные марки.
Исключение составляют разливное вино и пиво, напомнили в ведомстве.
«Для жестяной тары требование о наклеивании учетно-контрольных марок на крышку тару невыполнимо, поскольку при вскрытии потребительской тары невозможно соблюдать требование о нарушении целостности учетно-контрольной марки», — пояснили в ведомстве.
Требования, добавили в комитете, устанавливали для исключения повторного использования учетно-контрольной марки.
Поэтому в ведомстве решили отказаться от наклеивания акцизной марки на крышку жестяной банки, поместив ее на боковую поверхность.
При этом, уточнили в КГД, марка должна быть расположена так, чтобы обеспечивать ее «идентификацию и считывание штрих-кодовой информации считывающим устройством».
Изменения были внесены 14 ноября 2023 года и вступают в силу по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования, то есть 24 ноября.