13:49 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
В правительстве Молдовы рассказали, как успешно страна экспортирует сливы в ЕС
Кабмин Молдовы обнародовал данные, касающиеся экспорта выращенных в стране слив.
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КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. Объемы экспорта свежей сливы из Республики Молдова достигли рекордных значений, об этом сообщил в официальном Telegram правительства пресс-секретарь Даниел Водэ.
«Республика Молдова достигла рекорда в экспорте свежих слив и стала третьим экспортером этого продукта в мире и первым в Европе. В период с июля по октябрь 2023 года наша страна экспортировала около 74 тысяч тонн свежих слив на сумму более 38 миллионов американских долларов», — отмечается в сообщении.
В распространенном Минсельхозом пресс-релизе уточняется, что Молдова «может стать крупнейшим в мире экспортером слив из северного полушария». Также приводятся данные Таможенной службы, согласно которым экспортная цена молдавской сливы в среднем составила 0,52 доллара за килограмм.
По прогнозам правительства, к концу сельскохозяйственного сезона общий объем экспорта слив достигнет 85 тысяч тонн. При этом, как уточняет Водэ, 73% от общего объема слив было экспортировано в ЕС.
«Это еще раз подтверждает качество и конкурентоспособность наших фруктов на международном рынке», — подчеркнул пресс-секретарь кабмина.
Он также процитировал главу отраслевого министерства Владимира Болю, который отметил роль ведомства в достигнутых фермерами показателях.
«Это результаты труда фермеров, которые объединились, механизм, продвигаемый и поддерживаемый Министерством сельского хозяйства и пищевой промышленности», — заявил глава Министерства сельского хозяйства.
На брифинге в пятницу Боля также озвучил основные данные по производству яблок в Молдове. Так, в нынешнем году ожидается урожай в 505 тысяч тонн. Объем экспорта фруктов текущего года оценивается в 185 тысяч тонн, что примерно на 60 тысяч тонн больше, чем в 2022 году.