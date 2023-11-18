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13:49 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

В правительстве Молдовы рассказали, как успешно страна экспортирует сливы в ЕС

Кабмин Молдовы обнародовал данные, касающиеся экспорта выращенных в стране слив.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. Объемы экспорта свежей сливы из Республики Молдова достигли рекордных значений, об этом сообщил в официальном Telegram правительства пресс-секретарь Даниел Водэ.

«Республика Молдова достигла рекорда в экспорте свежих слив и стала третьим экспортером этого продукта в мире и первым в Европе. В период с июля по октябрь 2023 года наша страна экспортировала около 74 тысяч тонн свежих слив на сумму более 38 миллионов американских долларов», — отмечается в сообщении.

В распространенном Минсельхозом пресс-релизе уточняется, что Молдова «может стать крупнейшим в мире экспортером слив из северного полушария». Также приводятся данные Таможенной службы, согласно которым экспортная цена молдавской сливы в среднем составила 0,52 доллара за килограмм.

По прогнозам правительства, к концу сельскохозяйственного сезона общий объем экспорта слив достигнет 85 тысяч тонн. При этом, как уточняет Водэ, 73% от общего объема слив было экспортировано в ЕС.

«Это еще раз подтверждает качество и конкурентоспособность наших фруктов на международном рынке», — подчеркнул пресс-секретарь кабмина.

Он также процитировал главу отраслевого министерства Владимира Болю, который отметил роль ведомства в достигнутых фермерами показателях.

«Это результаты труда фермеров, которые объединились, механизм, продвигаемый и поддерживаемый Министерством сельского хозяйства и пищевой промышленности», — заявил глава Министерства сельского хозяйства.

На брифинге в пятницу Боля также озвучил основные данные по производству яблок в Молдове. Так, в нынешнем году ожидается урожай в 505 тысяч тонн. Объем экспорта фруктов текущего года оценивается в 185 тысяч тонн, что примерно на 60 тысяч тонн больше, чем в 2022 году.

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