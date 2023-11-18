15:28 (мск), новости Беларуси, источник: Минск-новости
Назван топ-10 вакансий с самой высокой зарплатой в ноябре
Общереспубликанский банк вакансий назвал самые высокооплачиваемые вакансии ноября, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
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Первое место в списке самых высокооплачиваемых заняла вакансия с зарплатой 19 тыс. рублей. Такую сумму предлагает один из резидентов белорусско-китайского индустриального парка. Строительной организации необходим менеджер-управленец на должность директора.
На втором месте — вакансия с зарплатой от 7,5 до 9 тыс. рублей в деревне Борщевке Гомельской области. Это должность начальника участка в одной из белорусских компаний-подрядчиков в сфере свайного фундаментостроения.
В тройку также вошла вакансия с оплатой от 6 до 8 тыс. рублей в столице. Телекоммуникационной компании с китайским капиталом необходим директор. Мобильный оператор МТС предлагает зарплату 5,8 тыс. рублей ведущему специалисту по защите.
Вакансию также разместил Минский автомобильный завод. Заместитель генерального директора — директор по закупкам будет получать от 5 514 до 7 353 рублей. РУП «Белтаможсервис» ищет генерального директора и обещает зарплату от 5 500 до 7 630 рублей в месяц. На «Гродненской табачной фабрике “Неман” главный инженер — первый замдиректора будет получать 5 441 рубль. Опытный начальник смены АЭС оперативно-производственной службы нужен на БелАЭС в Островце. Предлагается зарплата от 4 678,56 до 7 017,84 рубля, а также проживание в предоставленной квартире. Завод “Легмаш” предлагает зарплату 4,5 — 4,8 тыс. рублей заместителю директора — главному инженеру.
И замыкает топ самых высокооплачиваемых вакансия электросварщика на предприятии, которое зарегистрировано в Солигорске. За работу вахтовым методом в России будут каждый месяц платиь 4,5 тыс. белорусских рублей. Стоит отметить, что за последние месяцы количество объявлений о поиске сотрудников увеличилось. В сентябре было 134 тыс. вакансий, в ноябре —уже 140 тыс.