Брестский автодилер заплатит штраф за махинации с льготниками

МИНСК, 18 ноя — Sputnik. Экономический суд Брестской области наложил штраф в 1480 рублей на индивидуального предпринимателя из Бреста, который использовал подставных льготников для ввоза автомобилей, сообщила пресс-служба Верховного суда Беларуси.
Автодилера признали виновным по статье 13.3 КоАП Беларуси (незаконное предпринимательство). По данным налоговой, предприниматель разместил объявление, в котором предлагал деньги в обмен на помощь с получением льготы для растаможки автомобилей. Предприниматель искал инвалидов I и II групп, а также многодетных родителей.
Он просил у них данные документов для оформления доверенностей, а взамен платил от 357 до 502 долларов. Всего в суде доказали 10 эпизодов на общую сумму 4859 долларов (примерно 13,7 тыс. рублей). Подставные льготники позволяли ему экономить 50% на таможенных пошлинах.
Ранее сообщалось, что в Беларуси таможенные льготы при ввозе авто имеют инвалиды I и II групп, многодетные семьи, опекуны детей-инвалидов в возрасте до 18 лет и семьи, которые воспитывают несовершеннолетних детей-инвалидов.
Раз в год эти категории имеют право ввезти легковушку, квадроцикл, мотоцикл, моторное транспортное средство или прицеп (не грузовой), уплатив только 50% таможенной пошлины. Также, по решению Евразийской экономической комиссии, в целом все граждане стран ЕАЭС при определенных условиях могут не платить пошлину, если машина была куплена за рубежом в кредит или лизинг.