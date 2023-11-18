19:39 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
В Молдову туристы приезжают развлекаться и лечиться: Поток иностранных гостей вырос на 41 процент
Въездной туристический поток в Молдову из-за рубежа вырос на 41%.
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В январе-сентябре Молдову посетило 33,2 тыс. иностранцев — почти на 41% больше, чем в аналогичном периоде 2022 г. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики.
Абсолютное большинство приехавших из-за рубежа выбрали республику для отдыха и развлечений — 32 тыс. (+48,9%). На 64,6% увеличилось число иностранцев, которые посетили Молдову по делам, хотя их число остается незначительным — около 1 тыс. С целью санаторного лечения в республике побывали 300 человек из-за рубежа, пишет infotag.md.
Туроператоры Молдовы отправили за девять месяцев за границу 305 тыс. туристов — на 17,7% больше, чем годом ранее. Почти все они выехали на отдых — 303,3 тыс. (+17%). Около половины молдаван выбрали для этого Турцию — 49,2%. В Болгарии отдохнули 21,5%, в Египте — 8,5%, в Румынии — 7,6%.
По внутренним туристическим и экскурсионным маршрутам отправлено 71 тыс. жителей Молдовы — спад на 15,5%.