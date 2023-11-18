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18:22 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

В Казахстане за год рис подорожал на 40%

Производство риса в Казахстане сократилось на 10%, а цены при этом выросли сразу на 40%, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на energyprom.kz.

Источник: Newtimes.kz

Производство полуобрушенного, полностью обрушенного или расколотого риса за январь-октябрь 2023-го составило 177,2 тыс. тонн — на 9,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить: ранее три года подряд наблюдался рост выпуска.

Практически весь рис в РК производится в Кызылординской области, а оставшиеся менее 10% приходятся на Алматинскую, Туркестанскую и Жетысускую области.

«За январь-август 2023 года в страну импортировали 21 тыс. тонн полуобрушенного, полностью обрушенного или расколотого риса — сразу в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период 2022-го. Доля импорта на внутреннем рынке выросла с 3,9% до 13,6%. На экспорт было отправлено 74,8 тыс. тонн риса, из которых более половины ушло в Узбекистан. Значительные объемы экспорта пришлись также на Россию и Таджикистан», — говорится в сообщении.

По итогам октября текущего года цены на рис выросли сразу на 40,3% за год — значительно больше, чем в прошлом году, когда наблюдалось удорожание на 28,9%.

До этого два года подряд цены на рис снижались. В октябре 2023 года средняя розничная цена за килограмм риса составила 654 тг, против 473 тг в октябре 2022-го.

Среди крупных городов РК самая высокая цена на шлифованный и полированный рис была зафиксирована в Актау: 904 тг за кг. Следом идут Уральск и Астана: 829 тг и 821 тг соответственно.

Дешевле всего рис стоил в Кызылорде (495 тг), Петропавловске (510 тг) и Талдыкоргане (519 тг за кг).

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