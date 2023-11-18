18:22 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz
В Казахстане за год рис подорожал на 40%
Производство риса в Казахстане сократилось на 10%, а цены при этом выросли сразу на 40%, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на energyprom.kz.
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Производство полуобрушенного, полностью обрушенного или расколотого риса за январь-октябрь 2023-го составило 177,2 тыс. тонн — на 9,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить: ранее три года подряд наблюдался рост выпуска.
Практически весь рис в РК производится в Кызылординской области, а оставшиеся менее 10% приходятся на Алматинскую, Туркестанскую и Жетысускую области.
По итогам октября текущего года цены на рис выросли сразу на 40,3% за год — значительно больше, чем в прошлом году, когда наблюдалось удорожание на 28,9%.
До этого два года подряд цены на рис снижались. В октябре 2023 года средняя розничная цена за килограмм риса составила 654 тг, против 473 тг в октябре 2022-го.
Среди крупных городов РК самая высокая цена на шлифованный и полированный рис была зафиксирована в Актау: 904 тг за кг. Следом идут Уральск и Астана: 829 тг и 821 тг соответственно.
Дешевле всего рис стоил в Кызылорде (495 тг), Петропавловске (510 тг) и Талдыкоргане (519 тг за кг).