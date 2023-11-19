Россия и Венесуэла хотят восстановить суточный уровень добычи нефти

«Совместная добыча нефти в Венесуэле в последние годы достигла 120−150 тысяч баррелей в сутки. Конечно, режим санкций сильно повлиял на добычу, цель на первом этапе — восстановить тот уровень, который у нас был всего пару лет назад с компанией “Роснефть”, у которой сейчас другая схема работы», — сказал он.
«В комиссии мы договорились о возобновлении переговоров и участии российских компаний в совместных предприятиях в рамках соглашения, которое есть у PDVSA. Можно сказать, что на первом этапе мы стремимся восстановить уровень добычи, который у нас был пару лет назад. Вторая цель — это увеличить этот уровень добычи как минимум вдвое», — подчеркнул министр.
Ранее российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что Москва и Каракас наметили пути дальнейшего сотрудничества и увеличения добычи нефти. По его словам, совместные предприятия России и Венесуэлы перевыполняют план по добыче на 16%. В прошлом году совместная добыча составила 35 миллионов баррелей, а в этом году будет больше, сообщил он.