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06:36 (мск), источник: © РИА Новости

Россия и Венесуэла хотят восстановить суточный уровень добычи нефти

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россия и Венесуэла хотят восстановить прежний уровень добычи нефти в сутки, а затем увеличить его вдвое, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто.

Источник: AP 2023

«Совместная добыча нефти в Венесуэле в последние годы достигла 120−150 тысяч баррелей в сутки. Конечно, режим санкций сильно повлиял на добычу, цель на первом этапе — восстановить тот уровень, который у нас был всего пару лет назад с компанией “Роснефть”, у которой сейчас другая схема работы», — сказал он.

«В комиссии мы договорились о возобновлении переговоров и участии российских компаний в совместных предприятиях в рамках соглашения, которое есть у PDVSA. Можно сказать, что на первом этапе мы стремимся восстановить уровень добычи, который у нас был пару лет назад. Вторая цель — это увеличить этот уровень добычи как минимум вдвое», — подчеркнул министр.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что Москва и Каракас наметили пути дальнейшего сотрудничества и увеличения добычи нефти. По его словам, совместные предприятия России и Венесуэлы перевыполняют план по добыче на 16%. В прошлом году совместная добыча составила 35 миллионов баррелей, а в этом году будет больше, сообщил он.

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