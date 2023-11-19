Как проверить свою кредитную историю и можно ли ее изменить

АЛМАТЫ, 19 ноя — Sputnik. Каждый банк перед принятием решения о выдаче кредита проводит анализ кредитной истории потенциальных заемщиков. Если у вас плохая кредитная история, банк или микрофинансовая организация откажет в выдаче кредита.
Как проверить свою кредитную историю? Можно ли улучшить или изменить свою кредитную историю? Что делать, если вы обнаружили ошибку в своем кредитном отчете, разбирался Sputnik Казахстан.
Что такое кредитная история
Кредитная история — это информация о кредитных обязательствах человека. Она показывает, сколько раз заемщик обращался за кредитом или рассрочкой, в каких банках и микрофинансовых организациях он брал заем, вовремя ли его погашал.
Когда заемщик подает заявку на заем и в последующем выплачивает кредитные обязательства, досрочно или вовремя погашает кредит — вся эта информация фиксируется в кредитной истории.
Информация о кредитной истории вносится не кредитными бюро, а формируется банками, микрофинансовыми организациями и компаниями, предоставляющими кредиты на товары и услуги.
Кредитные организации собирают всю информацию о заемщике и передают их в кредитные бюро.
С 2022 года при запросе кредитной истории в бюро будет отображаться информация за последние 5 лет, а не за 10 лет, как раньше. Однако это не означает, что информация о просроченной задолженности 15-летней давности исчезнет. Ее можно увидеть в полной версии кредитной истории.
Следует отметить, что финансовые учреждения могут запросить кредитную историю клиента только с его письменного согласия.
Где проверить свою кредитную историю
По закону граждане Казахстана имеют право раз в год бесплатно получать полную кредитную историю. При повторном обращении в течение года необходимо заплатить 400 тенге.
В Казахстане информация о кредитной истории хранится в Государственном кредитном бюро и Первом кредитном бюро.
Проверить свою кредитную историю можно на сайте Государственного кредитного бюро — id.mkb.kz, также на портале Первого кредитного бюро — www.1cb.kz и в мобильном приложении бюро.
Ее также можно получить на портале электронного правительства. Кредитную историю также предоставляют Центры обслуживания населения и отделения «Казпочты» по месту жительства.
Эксперты советуют регулярно проверять свою кредитную историю, по меньшей мере раз в полгода.
Таким образом клиент удостоверяется, что информация в его личном кредитном отчете верна, и что посторонний человек не получил кредит от вашего имени.
В последнее время увеличилось число случаев мошенничества, связанных с подачей фиктивных заявок на кредит от имени другого человека. Проверка кредитной истории помогает защититься от подобных ситуаций.
В каких случаях банк может отказать в выдаче кредита
Те, у кого есть просроченные платежи или если сумма задолженности превышает их ежемесячный доход, будут иметь плохую кредитную историю.
Кроме того, на кредитную историю окажет негативное влияние, если кредит будет продан коллекторам, на заемщика подадут в суд или он не выполнит обязательства по кредиту. В таких случаях банк отказывает в выдаче кредита.
Остальные показатели — косвенные причины. Например, если для одного банка важно, что клиент часто обращается за кредитом или какое решение по нему было принято, то для другого банка такая информация непервостепенна.
Некоторые банки проявляют осторожность к заемщикам, у которых нет кредитной истории, поскольку отсутствие информации о том, как человек ранее выплачивал кредиты — это дополнительный риск, который им нужно учесть.
Потому что банку трудно предвидеть, смогут ли они погасить кредит без просрочек.
Когда обновляется кредитная история
Банки и микрофинансовые организации в Казахстане обязаны ежедневно направлять в кредитное бюро информацию о вновь выданных кредитах.
Информация о кредите клиента поступает в бюро в конце рабочего дня. Если кредит обрабатывается в выходной или праздничный день, информация будет обновлена на следующий рабочий день.
Согласно принятому в прошлом году закону срок предоставления информации в кредитное бюро сокращен с 15 рабочих дней до 1 рабочего дня. Ранее информация о кредитах предоставлялась в кредитное бюро в течение 15 рабочих дней.
«Граждане, которые раньше умудрялись в течение одного-нескольких дней получить в пяти-шести банках кредиты одновременно, теперь это у них уже не получится. Потому что Первым кредитным бюро будет уже зафиксировано, что в одном банке получил кредит, будет подсчитана долговая нагрузка гражданина. Это будет искоренять еще и интернет-мошенничество».
пояснила депутат мажилиса Дания Еспаева.
Можно ли изменить кредитную историю
Люди с плохой кредитной историей часто интересуются возможностью ее улучшения.
Мнение экспертов Агентства по регулированию и развитию финансового рынка сводится к тому, что очистить или удалить кредитную историю невозможно; возможно лишь ее улучшение.
Во-первых, чтобы улучшить свою кредитную историю, необходимо погасить всю задолженность. Когда все кредиты будут погашены, банки могут рассмотреть возможность выдачи нового кредита.
Еще один способ — открыть депозит. Хотя это не повлияет напрямую на ваш кредитный рейтинг, но может благоприятно сказаться при рассмотрении заявки на кредит.
Банки могут учитывать наличие у вас депозита при оценке вашей кредитоспособности. Регулярное пополнение депозита может служить индикатором вашей платежеспособности.
Как оспорить ошибку в кредитной истории
Первое кредитное бюро предоставляет услугу по оспариванию информации в кредитной истории бесплатно в режиме онлайн.
Если казахстанец считает, что в кредитной истории была отображена ошибочная информация, для запуска процесса оспаривания он можете подать заявление онлайн на сайте Первого кредитного бюро. В заявлении необходимо указать ошибки и приложить персональный кредитный отчет, полученный не позднее 10 дней назад.
Бюро направит запрос в банк или микрофинансовую организацию. На основании полученного от поставщика информации ответа заявителю будет направлен соответствующий результат.
Если поставщик информации действительно передал неверные данные, то он самостоятельно должен внести соответствующие корректировки в ранее предоставленную информацию, после чего Первое кредитное бюро предоставит вам исправленный отчет о кредитной истории. Следить за статусом заявки можно на портале www.1cb.kz.