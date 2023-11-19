Трудятся более 300 работников: как Минск переводят на артезианское водоснабжение

— Перевод Минска на подземные источники планируется за счет водозаборов южной группы. Это три водозабора: «Островы», «Вицковщина» и «Фелицианово». В составе проекта предусмотрено строительство новой насосной станции «Щомыслица» мощностью 162 тыс. м3. Для перевода Минска на подземные источники водоснабжения нужно проложить большой объем трубопроводов, пробурить и перебурить скважины и модернизировать сами водозаборы, — рассказал Ф. Римашевский.
Он уточнил, что уже переложено более 55 км магистральных водоводов, более половины от необходимой протяженности, и перебурено порядка 50 скважин, это тоже свыше 50%. На самих водозаборах также ведутся строительно-монтажные работы: возводятся и реконструируются ряд сооружений. Это дополнительные резервуары чистой воды, станции обезжелезивания, ультрафиолетового обеззараживания, дополнительные насосные станции. Работы ведутся по всем четырем очередям, в них задействовано более 130 единиц техники и более 300 работников.
— Объект находится на постоянном контроле в Мингорисполкоме. Мы приложим все усилия для того, чтобы он был построен в установленные сроки, — сказал гость программы.
Сейчас же водоснабжение Минска обеспечивают около 350 скважин, из которых примерно 200 работают постоянно, а остальные подключаются в зависимости от пиковых нагрузок. Порядка 30% скважин находятся в резерве и в случае необходимости могут быть включены. Из общего числа скважин 152 находятся в Минске, остальные — за пределами города.