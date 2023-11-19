13:26 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону
Названы цены на автобусные билеты из Ростова в города Ростовской области
Дороже всего добраться на север региона.
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Названы цены на проезд из Ростова в города области на автобусе. Рейтинг составило сетевое издание 161.RU.
Дороже всего добраться на север региона. Так, билет из донской столицы в станицу Вёшенскую обойдётся в 1387 рублей. Влетит в копеечку и доехать до Волгодонска (958 рублей) и Морозовска (902 рубля).
Поездка в Азов обойдётся в 180, в Новочеркасск — в 130 рублей. Добраться до Сальска в среднем можно за 744 рубля. Билет до Новошахтинска обойдётся в 260, до Гуково — в 428, а до Каменска-Шахтинского — 500 рублей. Желающим уехать в Шахты придётся отдать 316, а в Белую Калитву — 564 рубля.
За два года, подчёркивает издание, цены выросли существенно. Так, до Вёшенской можно было доехать за 731 рубль, до Азова — за 98, до Новочеркасска — за 81 рубль.