12:00 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
Власти Новосибирска выкупят квартиры в двух аварийных домах
Мэрия Новосибирска намерена выкупить квартиры в двух аварийных домах Октябрьского района.
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Здания пойдут под снос.
В двухэтажных домах по адресам Грибоедова, 160 и Кирова, 230 власти выкупят 9 квартир и 1 квартиру соответственно. Площадь квартир составляет от 13,2 до 22,9 квадратных метра.
Также в муниципальную собственность перейдут земельные участки, которые сейчас находятся в общей долевой собственности владельцев жилья.
Постановление, опубликованное 17 ноября, действует в течение трех лет.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что в Новосибирске сотни домов пойдут под снос для строительства ЖК.