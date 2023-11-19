11:30 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Основные покупатели молдавского винограда — Украина, Румыния и Россия: данные Минсельхоза
В Минсельхозе Молдовы представили данные об экспорте столового винограда.
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КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. С июля по конец октября нынешнего года молдавские виноградари экспортировали более 30 тысяч тонн столового винограда, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства страны.
«Большая часть винограда была поставлена потребителям Украины, Румынии, России, Казахстана, Белоруссии, Латвии», — уточнили в ведомстве.
Что касается стран Евросоюза, то европейским потребителям было отправлено около 14 тысяч тонн столового винограда, что более чем на 30% превышает поставки, осуществленные за аналогичный период прошлого года.
«В стоимостном выражении экспорт столового винограда в ЕС составляет около 11 миллионов долларов США, что почти на 50% больше, чем в 2022 году», — сообщили в Минсельхозе.
Отмечается и расширение географии экспорта молдавского винограда. Сейчас его отправляют в 17 стран ЕС (в прошлом году — 9). Основными направлениями экспорта винограда в ЕС являются Румыния, Польша, Латвия, Нидерланды, Хорватия, Литва.
Отраслевое ведомство также сообщает о росте средней экспортной цены на виноград в текущем году. По прогнозам, Республика Молдова сможет экспортировать больше столового винограда, чем годом ранее.