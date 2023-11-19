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13:28 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области с 1 января 2024 года выплаты поднимут 1,3 млн пенсионерам

В январе в России правительство проиндексирует пенсии по старости на 7,5%.

Средняя пенсия по старости в России составит 23405 рублей.

Как сообщает «Ростов-газета», индексация пенсий произойдет за счет повышения надбавки к пенсии и пенсионного коэффициента. Общий рост составит 7,5%.

Индексация пенсий пройдет в несколько этапов. Так, на первом этапе пенсионную выплату увеличат гражданам, вышедшим на пенсию по старости, а также опекунам и людям, имеющим группу инвалидности.

На втором этапе индексация пенсионных выплат затронет льготников федерального значения: инвалидам I-III группы инвалидности, ветеранам ВОВ, ветеранам локальных войн и участникам боевых действий, Героям труда и гражданам, получившим инвалидность при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Этим категориям пенсии повысят с 1 февраля 2024 года.

А с 1 апреля следующего года вырастет социальная пенсия: ее поднимут на 4%.

И, наконец, 1 октября 2024 года увеличат пенсионные выплаты военным: сумма выплат вырастет на 4,5%.

Отметим, что в Ростовской области индексация пенсий с 1 января 2024 года коснется 1 млн. 312 тысяч человек.

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